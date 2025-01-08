При создании упаковок в России собираются использовать больше вторсырья

Российские компании, которые используют вторсырье для производства товаров или упаковок, будут получать скидку при уплате экологического сбора с 1 января 2025 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В соответствии с документом, чем больше в товаре или упаковке окажется доля вторсырья, тем меньшую сумму экологического сбора необходимо будет платить предприятиям.

Таким образом, пояснили в пресс-службе правительства, у предпринимателей из этой области возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах.

Зимой прошлого года сообщалось, что российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минпромторгом разработал форму для учета вторсырья, которая она включает в себя данные об образовании, использовании сырья. Как заявлял гендиректор РЭО Денис Буцаев, в 2025 года система наблюдения за вторсырьем будет работать по всей стране.

Ранее стало известно, какое вторсырье чаще всего продают и покупают москвичи.