Стало известно, какое вторсырье чаще всего продают и покупают москвичи

Среди самых распространенных видов вторсырья у московских компаний на первом месте находятся бытовые электроприборы. Лоты с ними чаще всего встречаются на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырья (ЭТП), рассказал руководитель площадки Заур Абдурахимов.

«Компании выставили лотов по этой категории на 145 млн рублей. На втором месте — оборудование промышленное холодильное и вентиляционное на общую сумму 135 млн рублей», — цитирует Абдурахимова 360.ru.

Также в тройку популярных видов вторсырья вошли бытовые неэлектрические приборы на общую сумму 120 млн рублей.

Часто также москвичи пытаются реализовать старые шины, покрышки и резиновые камеры — лоты с ними составляют 35 млн рублей. Еще одна популярная статья — это компьютеры и офисное оборудование (12 млн рублей).

Что касается других регионов, то в Московской области выставили промышленное холодильное и вентиляционное оборудование на 52 млн рублей, в Свердловской области — на 3,9 млн рублей, а в Петербурге — на 6,9 млн рублей.

Напомним, площадку для купли-продажи вторсырья Российский экооператор представил в прошлом году. На тот момент на ней уже было размещено более 850 компаний, которые разместили лотов на сумму 815 млн рублей. Сообщалось, что к ним присоединилась «РусГидро» для продажи золошлаковых отходов.

Ранее на карту приема вторсырья «Уберу» в России внесли 65 тыс. пунктов вторсырья.