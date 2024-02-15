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Российских производителей с 2025 года обяжут отчитываться о применении вторсырья

РЭО и Минпромторг РФ разработали форму учета вторсырья для предприятий

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Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минпромторгом РФ разработал форму для учета вторсырья, которая она включает в себя данные об образовании, использовании сырья. С помощью этих форм предприятия, которые производят вторсырье или продукцию с его применением, будут направлять информацию об этом в отраслевые ведомства. Со следующего года система наблюдения за вторсырьем будет работать по всей стране, заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По словам Буцаева, к 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье в строительстве составит 40%, в промышленности – не менее 34% и в сельском хозяйстве – не менее 50%.

«Поэтому сейчас создается система государственного статистического наблюдения за образованием вторсырья, которая с 2025 года будет работать по всей стране», — цитирует его телеканал «360».

Сегодня РЭО и Минпромторг разрабатывают перечень видов продукции и материалов с учетом всех требований. Предполагается, что такой список упростит процедуру учета вторсырья и создания системы наблюдения за его образованием.

Напомним, также Буцаев сообщал, что в России утвердят единые цвета контейнеров для разных видов мусора. По его словам, постановление о стандартизации цветов находится на согласовании федеральных органов власти.

Ранее в РЭО сообщили о начале строительства экопромышленного парка в одном из регионов России.

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