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Молдавский оппозиционер рассказал, как Кишинев помогает «загнуться» бизнесу

Шор: власти Молдавии помогают «загнуться» бизнесу, закрывая магазины duty free
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Максим Блинов/РИА Новости

Власти Молдавии помогают «загнуться» бизнесу, закрывая магазины беспошлинной торговли duty free на границе республики. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в Telegram-канале партии.

«Бизнесу сейчас тяжело, а власти помогают ему окончательно загнуться. На всех наземных КПП Молдовы закрыли магазины дьюти-фри. И когда? В разгар энергокризиса и зимы. Около 500 человек оставили без работы», — сказал политик.

По словам Шора, магазины duty free могут помочь пережить кризис и поддержать представителей бизнеса. Однако после принятия подобного решения инвесторы потеряют интерес в отношении рынка Молдавии, считает лидер оппозиционного блока.

1 января 2025 года завершился срок действия договора о транзите российского газа в страны Европы через территорию Украины. Тогда же были прекращены поставки газа из РФ в Приднестровье, которое не имеет альтернативных источников данного топлива.

В результате в домах, расположенных на территории республики, было отключено центральное отопление и прекратилась подача горячей воды. Кроме того, в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.

Ранее Илан Шор предрек начало процесса воссоединения постсоветских стран.

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