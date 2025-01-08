Молдавский оппозиционер рассказал, как Кишинев помогает «загнуться» бизнесу

Власти Молдавии помогают «загнуться» бизнесу, закрывая магазины беспошлинной торговли duty free на границе республики. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в Telegram-канале партии.

«Бизнесу сейчас тяжело, а власти помогают ему окончательно загнуться. На всех наземных КПП Молдовы закрыли магазины дьюти-фри. И когда? В разгар энергокризиса и зимы. Около 500 человек оставили без работы», — сказал политик.

По словам Шора, магазины duty free могут помочь пережить кризис и поддержать представителей бизнеса. Однако после принятия подобного решения инвесторы потеряют интерес в отношении рынка Молдавии, считает лидер оппозиционного блока.

1 января 2025 года завершился срок действия договора о транзите российского газа в страны Европы через территорию Украины. Тогда же были прекращены поставки газа из РФ в Приднестровье, которое не имеет альтернативных источников данного топлива.

В результате в домах, расположенных на территории республики, было отключено центральное отопление и прекратилась подача горячей воды. Кроме того, в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.

Ранее Илан Шор предрек начало процесса воссоединения постсоветских стран.