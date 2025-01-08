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Россиянам напомнили об уплате налога на вклады в 2025 году

Минфин опубликовал памятку для россиян по уплате налога на вклады в 2025 году
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Shutterstock

Министерство финансов России ожидает в текущем году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам в размере 251,49 млрд рублей (на 2024 год было запланировано 108,55 млрд рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на закон «О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы», подписанный президентом РФ 30 ноября 2024 года.

Ожидается, что в следующем году НДФЛ в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, составят 262,14 млрд рублей, в 2027-м — 173,34 млрд рублей.

Одна из причин роста поступлений от налога называется повышение ключевой ставки. В связи с этим ставки по вкладам достигли до 30% годовых, в самых популярных российских банках во второй декаде декабря 2024 года они выросли до рекордного значения — 22,28% годовых.

Впервые налог на вклады в минувшем году уплатили те, кто оставлял деньги на банковских депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий не облагаемую налогом сумму. По данным ФНС, всего таких налогоплательщиков — 1,8 млн.

Ранее россиян предупредили, что налог по вкладам придется платить по новым правилам.

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