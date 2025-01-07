Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, что налог по вкладам придется платить по новым правилам

Эксперт Григориади: в 2025-м налог по вкладам придется платить по новым правилам
close
Depositphotos

В 2025 году налог на вклады придется уплачивать в соответствии с новыми правилами, которые будут связаны с изменением ключевой ставки Банка России. Об этом сообщил агентству «Прайм» Дмитрий Григориади, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина.

Согласно новым правилам, при расчете необлагаемой налогом суммы будет учитываться максимальная ключевая ставка ЦБ за год.

«В 2024 году это обеспечило высокий порог (210 тысяч рублей), что увеличивает необлагаемую часть дохода», – отметил адвокат.

Однако, если годовой доход в 2025 году превысит 2,4 миллиона рублей, налог на вклады возрастет с 13% до 15% на сумму превышения. Эксперт также напомнил, что Федеральная налоговая служба будет рассчитывать суммы налогов на основе данных банков, а уведомление об этом поступит в личный налоговый кабинет ближе к осени. Получив уведомление, налог необходимо будет уплатить до 1 декабря 2025 года.

12 декабря эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко заявила, что налог по вкладам платится при превышении установленной законом суммы, если этого не произошло, платить не нужно.

Ранее россиянам объяснили, как сегодня жить на проценты по вкладу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами