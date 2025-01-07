Россиян предупредили, что налог по вкладам придется платить по новым правилам

Эксперт Григориади: в 2025-м налог по вкладам придется платить по новым правилам

В 2025 году налог на вклады придется уплачивать в соответствии с новыми правилами, которые будут связаны с изменением ключевой ставки Банка России. Об этом сообщил агентству «Прайм» Дмитрий Григориади, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина.

Согласно новым правилам, при расчете необлагаемой налогом суммы будет учитываться максимальная ключевая ставка ЦБ за год.

«В 2024 году это обеспечило высокий порог (210 тысяч рублей), что увеличивает необлагаемую часть дохода», – отметил адвокат.

Однако, если годовой доход в 2025 году превысит 2,4 миллиона рублей, налог на вклады возрастет с 13% до 15% на сумму превышения. Эксперт также напомнил, что Федеральная налоговая служба будет рассчитывать суммы налогов на основе данных банков, а уведомление об этом поступит в личный налоговый кабинет ближе к осени. Получив уведомление, налог необходимо будет уплатить до 1 декабря 2025 года.

12 декабря эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко заявила, что налог по вкладам платится при превышении установленной законом суммы, если этого не произошло, платить не нужно.

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