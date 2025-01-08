Подержанные часы Rolex стали падать в цене

Bloomberg: цены на подержанные часы Rolex побили минимум с 2021 года

Стоимость самых популярных подержанные модели часов Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet по итогам 2024 года снизились до самого низкого уровня с 2021 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение британской платформы для торговли часами Subdial.

По данным агентства, в 2024 году цена моделей Rolex упала примерно на 5%, на Patek — на 4%, а стоимость на Audemars Piguet снизились на 7,5%. Индекс Bloomberg Subdial Watch, отслеживающий цены на 50 наиболее продаваемых моделей, сократился почти на 6% за три года.

Снижение стоимости связали с замедлением экономического роста и повышением процентных ставок. Как отмечается агентство, спад цен на эти часы начался в 2022 году.

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