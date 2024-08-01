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Премиальный автомобиль певицы МакSим выставили на продажу

В России продают Меrсеdеs-Веnz Maybaсh певицы МакSим за 4,2 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) продает свой автомобиль Меrсеdеs-Веnz Maybaсh за 4,2 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе объявлений. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что белый Меrсеdеs-Веnz S400 4Мatic Маybасh был выпущен в 2016 году. В объявлении говорится, что МакSим передала машину благотворительному фонду «Чистые души».

Вырученные с продажи деньги будут переданы на оплату лекарств и обследования детей с ДЦП, а также первичными иммунодефицитами и онкологическими заболеваниями.

До этого стало известно, что в Женеве на аукционе Christie's были проданы восемь наручных часов из коллекции семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера. Семья гонщика выручила от продажи вещей €3,4 млн.

Среди выставленных на продажу лотов были часы F.P. Journe Vagabondage 1 Model, которые оценивались почти в €1 млн. На аукцион также выставлены, в частности, часы Audemars Piguet Royal Oak из белого золота, подаренные Шумахеру за шестой чемпионский титул. А также Rolex Daytona Paul Newman.

Ранее сообщалось, что единственный в мире Ferrari F40 с мотором V12 продадут на торгах.

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