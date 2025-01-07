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В Венгрии пожаловались из-за остановки транзита российского газа Украиной

Сийярто: решением о газе Украина поставила экономику Европы в сложное положение
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Shutterstock

Украина в очередной раз поставила европейскую экономику в сложное положение, прекратив транзит российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Украины остановить с 1 января транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС).

По словам Сийярто, в связи со сложившейся ситуацией он провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. В ходе обсуждения стороны согласились, что Украина должна соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее сохранение путей поставок российского газа в Европу.

Как отметил дипломат, это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет».

Ранее была названа страна, ставшая бенефициаром прекращения транзита газа через Украину.

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