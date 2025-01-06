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Названа страна, откуда в Россию привезли больше всего мандаринов

Руспродсоюз: КНР заменила для России марокканские мандарины, но не турецкие
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Артур Лебедев/РИА Новости

В 2024 году мандарины из Китая заменили для России марокканские, но не турецкие, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

По данным союза, в первые девять месяцев 2024 года в Россию в общей сложности ввезли 320 тысяч тонн мандаринов. Самую большую долю заняли мандарины из Турции — всего импорт оттуда составил 126 тысяч тонн или 36% от всех поставок. Мандарины из ЮАР составили 17% (58 тысяч тонн), из Египта — 15% (52 тысячи тонн), Китая — 11% (37 тысяч тонн), Абхазии — 8% (27 тысяч тонн).

В топ-10 крупнейших поставщиков вошли Марокко, Грузия, Аргентина, Пакистан и Израиль. При этом импорт мандаринов из Турции и Марокко упал на 18% и 23% соответственно. В то же время прирост закупок этого фрукта из Китая вырос втрое, что помогло компенсировать сокращение поставок марокканских мандаринов.

Во второй половине декабря пресс-секретарь Краснодарской таможни по городу Сочи Марина Жупанова сообщила, что с начала «мандаринового» сезона, который стартовал в октябре, Абхазия экспортировала в Россию 30 тысяч тонн мандаринов.

Ранее россиянам назвали предельную дозу мандаринов в день.

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