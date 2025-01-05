Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самые высокие зарплаты у мигрантов в России будут свыше 300 тыс. руб.

Самые высокие зарплаты у мигрантов в России превысят 300 тыс. руб.
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В этом году самой высокой заработной платой у высококвалифицированных мигрантов будет 380 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проанализированный приказ Минтруда от 9 декабря 2024 года «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, на 2025 год».

Такую зарплату будут выплачивать председателю правления. У менеджера ожидается зарплата в размере 275 тыс. руб., у спортсмена-инструктора — 250 тыс. руб. Мастеру-брынзоделу, бланшировщику и директору департамента готовы предлагать 230 тыс. руб.

Самые низкие заработные платы будут предложены повару и пекарю — 20 тыс. руб., массажисту — 23 тыс. руб. и конструктору одежды — 25 тыс. руб.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что с января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 22 440 руб., а также будет возобновлена индексация пенсионных выплат продолжающим работать пенсионерам.

Ранее были названы три самые высокооплачиваемые позиции мигрантов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами