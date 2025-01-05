Самые высокие зарплаты у мигрантов в России будут свыше 300 тыс. руб.

В этом году самой высокой заработной платой у высококвалифицированных мигрантов будет 380 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проанализированный приказ Минтруда от 9 декабря 2024 года «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, на 2025 год».

Такую зарплату будут выплачивать председателю правления. У менеджера ожидается зарплата в размере 275 тыс. руб., у спортсмена-инструктора — 250 тыс. руб. Мастеру-брынзоделу, бланшировщику и директору департамента готовы предлагать 230 тыс. руб.

Самые низкие заработные платы будут предложены повару и пекарю — 20 тыс. руб., массажисту — 23 тыс. руб. и конструктору одежды — 25 тыс. руб.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что с января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 22 440 руб., а также будет возобновлена индексация пенсионных выплат продолжающим работать пенсионерам.

Ранее были названы три самые высокооплачиваемые позиции мигрантов в России.