В Токио продали тунца за $800 тыс.

На первом аукционе рыбного рынка Тоесу в Токио в этом году был продан самый дорогой тунец за 114,24 миллиона иен (почти 800 тысяч долларов). Это четвертая из самых больших цен с 1999 года, когда начали вести подобную статистику, пишет РИА Новости.

Отмечается, что вес тунца составил 238 килограммов.

Рекордной ценой до сих пор являются 333 миллиона иен, что по курсу на то время составило 3,1 миллиона долларов. В прошлом году самый дорогой тунец на первых торгах был продан за 36 миллионов иен, что по курсу на то время составило 266 тысяч долларов.

Первые новогодние торги тунца обычно привлекают большое внимание, так как они неофициально считаются маркером экономических тенденций и своеобразным прогнозом на год.

Хотя «тунцовый» прогноз не всегда оказывается точным, высокая цена на первых торгах воспринимается как добрая примета.

Ранее исследователи выяснили, как изменение климата повлияет на морскую жизнь. Специалисты провели серию экспериментов с использованием моделей, прогнозирующих эффект от повышения глобальной температуры и изменения уровня кислорода в морской воде.

Тесты показали, что при дальнейшем нагреве нашей планеты объем воды, который может обеспечить жизнеспособную среду обитания, будет уменьшаться. Это затронет как минимум десятки видов морских обитателей.

Например, тунец живет в насыщенных кислородом верхних слоях океана и не может уходить в более глубокие воды. Даже при временном потеплении Земли более чем на 2 °C пригодное для жизни тунца пространство продолжит сокращаться еще сотни лет.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.