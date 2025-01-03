В Евросоюзе посчитали возможным снизить цены на энергию

В странах Евросоюза возможно снизить цены на энергию для промышленности и частных потребителей. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта в Варшаве перед концертом по случаю начала председательства Польши в Совете ЕС, пишет ТАСС.

«Мы снизим цены на энергию для промышленности, компаний и семей», — отметил он.

Кошта выразил уверенность, что снижения цен на энергию можно достичь, если обеспечить энергетическую независимость. Для этого необходимо создать, в частности, «безопасные пути снабжения» и «собственную европейскую генерацию», добавил глава Евросовета.

Накануне сообщалось, что в европейских странах цены на газ достигли максимального уровня с октября 2023 года после прекращения поставок российского топлива через территорию Украины. По данным агентства Bloomberg, прекращение поставок газа из РФ — не единственная причина роста цен. Другая — остановка работы завода по производству СПГ в Норвегии из-за отказа компрессора. Предприятие возобновит работу только 9 января.

По данным аналитиков, в настоящее время запасы газа в Европе сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года.

Ранее в ЕК решили национализировать хранилища после остановки транзита газа через Украину.