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В Японии сделали новое предложение по приобретению U.S. Steel

WP: Nippon Steel сделала властям США новое предложение по покупке U.S. Steel
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AP

Японская компания Nippon Steel сделала новое предложение американскому президенту Джо Байдену по покупке сталелитейной компании U.S. Steel. Об этом 31 декабря написала The Washington Post.

«Предложение направлено на то, чтобы успокоить Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, который на прошлой неделе предупредил, что поглощение Nippon Steel U.S. Steel за $14,9 млрд может привести к снижению внутреннего производства стали», — отмечается в материале газеты.

Также в материале указано, что обсуждение этого вопроса активно идет в Белом доме. Байден считает, что предложение «плохое для рабочих» и создает «риски для нацбезопасности США».

Японская компания предлагает условия, благодаря которым власти США фактически смогут запретить любые попытки сокращения производственной мощности в стране.

Действующий американский президент может принять окончательное решение до 7 января.

11 декабря сообщалось, что уходящий президент США Джо Байден намерен официально заблокировать приобретение американской сталелитейной компании U. S. Steel за $14 млрд японской фирмой Nippon Steel. Bloomberg писал, что Байден долгое время выступал против продажи.

Ранее Белый дом заявил, что не поддерживает приобретение U.S. Steel японской компанией.

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