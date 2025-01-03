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В Турции наблюдаются сложности со снятием наличных в банкоматах

Milliyet: в Турции возникли трудности со снятием наличных в банкоматах
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Depositphotos

В Турции возникли трудности со снятием наличных денег в банкоматах. Об этом сообщает газета Milliyet.

«Проблема снятия денег в банкоматах растет с каждым днем. Потому что в банкоматах время от времени нет купюр в 10, 20, 50 и даже 100 лир. Когда вы хотите внести деньги на депозит, банкоматы также не принимают мелкие купюры. Увеличение дневного лимита на снятие денег также приводит к тому, что деньги в банкоматах заканчиваются в короткие сроки», — сообщает издание.

Причиной нехватки наличности в банкоматах может быть тот факт, что в Турции продавцы предлагают скидки при оплате наличными, а банки, в свою очередь, хотят увеличить дневной лимит на снятие денег. Однако основной причиной дефицита наличности является временная приостановка печати банкнот Центральным банком Турции.

В октябре 2024 года вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщал, что россияне стали массово сталкиваться с отказами при обмене долларов старого образца как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. По данным АТОР, проблемы с обменом наблюдаются в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте и Армении. Старые доллары выпускались с 1996 по 2006 год, новые — с 2004 года.

Ранее челябинец перевел аферистам около 2,7 млн рублей и поджег BMW, чтобы их вернуть.

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