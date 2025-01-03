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Назван актив, принесший максимальную прибыль россиянам в 2024 году

РБК: наибольшую выгоду россиянам в 2024 году принесли биткоины
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Pexels

Наибольшую выгоду россиянам в 2024 году принесли биткоины. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что благодаря этой криптовалюте в период с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года инвестор смог заполучить доходность 146,35% в рублях. За указанное время курс биткоина вырос с 4 000 027 до 9 854 180 в рублевом эквиваленте.

Также неплохой доход россиянам принесли вклады в золото и серебро. Цены на золото выросли за год с 6035,07 до 8392,87 рублей за 1 грамм, серебро — с 71,49 до 95,06 рублей. Номинально удорожание золота принесло 39,07% годовой доходности, а серебра — 32,97%.

Годовой депозит в рублях, открытый в конце декабря 2023 года, в среднем мог бы принести 13,57%.

Вложения в юань принесли российскому инвестору 6,24%. Евро ввиду подорожания мог принести инвестору доходность в 2,91%.

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