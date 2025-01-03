Еврокомиссия (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен не ответственна перед европейцами за остановку поставок российского газа через территорию Украины. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его мнению, европейские политики сфокусированы на России, а закрытие нескольких предприятий, безработица нескольких миллионов человек не помешают их планам.

Меркурис добавил, что в ЕК и фон дер Ляйен изначально предпринимали все попытки для завершения поставок российского газа, в том числе мешая поставкам ресурса по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2» и проводя бесконечные расследования против «Газпрома».

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток».

Ранее стоимость газа на бирже в Европе достигла максимальных $536 за тысячу кубометров.