Россия обошла США по поставкам газа в ЕС

Bruegel: Россия обогнала США и стала второй по поставкам газа в ЕС в 2024 году

По итогам прошлого года Россия экспортировала в ЕС 54,45 млрд куб. м газа, обогнала по этому показателю США и стала вторым крупнейшим поставщиком газа в регион, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.

По ее подсчетам, в 2024-м европейские страны импортировали 297,9 млрд куб. м газа, а из них 54,45 млрд были приобретены у РФ, что на 21% превышает купленный в 2023 году объем. Таким образом доля России на рынке Европы в этом сегменте выросла с 14,2% до 18,3%. Самым крупным поставщиком газа в ЕС опять стала Норвегия с 93,3 млрд куб. м (31,3% от общего объема импортированного газа). В 2023 году за ней следовали США, но в 2024-м их поставки сократились практически на 18% и составили 51,3 млрд куб. м.

Цена газа в Европе после прекращения российского транзита через Украину с 1 января взлетела до максимума с ноября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Венгрия и Словакия пытались сохранить транзит российского голубого топлива, но украинские власти отказались продлевать договор. В МИД России заявили, что это решение негативно скажется на жизни европейцев.

Ранее Молдавская ГРЭС перешла на уголь после прекращения поставок газа из России.