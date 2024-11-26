Назван главный торговый партнер России в ЕС

Италия по итогам сентября стала главным торговым партнером России среди стран ЕС. До этого на протяжении полугода лидером была Германия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За первый месяц осени российско-итальянский товарооборот вырос на четверть и достиг €768 млн. Европейская страна нарастила импорт товаров из России на порядка 30%, до €427,1 млн. Поставки в обратном направлении увеличились на 17% и составили €340,9 млн.

Объем торговли России с Германией за период также вырос, однако менее значительно — на 3,4%, до €720 млн. Тройку крупнейших торговых партнеров РФ в Европе по результатам сентября замкнула Франция с €469 млн. Прирост составил 29%.

В топ-5 также вошли Венгрия (+22%, €451 млн) и Нидерланды (+12%, €437 млн).

Активнее всего торговлю с Россией в сентябре нарастила Бельгия — в 1,6 раза, до €419 млн. Самое серьезное сокращение показала Испания — на 2%, до €186 млн.

Всего за сентябрь РФ поставила в Евросоюз товаров более чем на €3 млрд. Это самый большой показатель за последние полгода.

Ранее России предрекли резкий рост торговли с Ираном.