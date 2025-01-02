Стал известен объем экспортируемого в Европу российского трубопроводного газа

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2024 году увеличился на 14%

Россия в минувшем году увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 14% по сравнению с 2023 годом — до 32,1 млрд кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Газпрома» по транзиту через Украину и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В 2023 году трубопроводные поставки российского газа в Европу составили около 28,15 млрд кубометров.

В общей сложности в декабре 2024 года прокачка российского газа в страны Европы составила 2,83 млрд кубометров, в ноябре — 2,75 млрд кубометров, в декабре 2023 года — 2,6 млрд кубометров.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.