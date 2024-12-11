Байден намерен заблокировать продажу компании U. S. Steel

Уходящий президент США Джо Байден намерен официально заблокировать приобретение американской сталелитейной компании U. S. Steel за $14 млрд японской фирмой Nippon Steel. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Позиция президента с самого начала заключалась в том, что для U. S. Steel жизненно важно оставаться отечественной компанией», — заявила официальный представитель Белого дома Салони Шарма.

Bloomberg пишет, что Байден долгое время выступал против продажи и утверждал, что компания останется в собственности государства. При этом он не давал обещаний покончить со сделкой, в то время как избранный президент Дональд Трамп неоднократно обещал ее заблокировать.

Комитет по иностранным инвестициям США должен сообщить о своем решении Байдену 22 или 23 декабря, уточнили источники, знакомые с вопросом.

Отмечается, что Nippon Steel и US Steel готовы начать судебное разбирательство, если Байден решит заблокировать сделку.

Ранее стало известно, что США и Япония готовят ограничения на экспорт чиповых технологий в Китай.