Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден намерен заблокировать продажу компании U. S. Steel

Bloomberg: Байден собирается блокировать продажу японцам компании U. S. Steel

close
T. Schneider/Shutterstock/FOTODOM

Уходящий президент США Джо Байден намерен официально заблокировать приобретение американской сталелитейной компании U. S. Steel за $14 млрд японской фирмой Nippon Steel. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Позиция президента с самого начала заключалась в том, что для U. S. Steel жизненно важно оставаться отечественной компанией», — заявила официальный представитель Белого дома Салони Шарма.

Bloomberg пишет, что Байден долгое время выступал против продажи и утверждал, что компания останется в собственности государства. При этом он не давал обещаний покончить со сделкой, в то время как избранный президент Дональд Трамп неоднократно обещал ее заблокировать.

Комитет по иностранным инвестициям США должен сообщить о своем решении Байдену 22 или 23 декабря, уточнили источники, знакомые с вопросом.

Отмечается, что Nippon Steel и US Steel готовы начать судебное разбирательство, если Байден решит заблокировать сделку.

Ранее стало известно, что США и Япония готовят ограничения на экспорт чиповых технологий в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами