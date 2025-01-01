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Россиянам напомнили о росте с 1 января налога на доход с продажи жилья

Адвокат Данилов предупредил о росте налога на доход с продажи жилья с 2025 года
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Depositphotos

С 1 января вступают в силу дифференцированные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что повлияет на налогообложение сделок с недвижимостью. Об этом сообщил агентству «Прайм» адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Минимальный срок владения жильем для получения налоговых льгот остается прежним — пять лет, однако в некоторых случаях его можно сократить до трех лет. Если условия не соблюдены, то с прибыли от продажи придется уплатить НДФЛ.

Ранее на всю сумму превышения применялась единая ставка в 13%. «С 1 января 2025 года налоговая ставка будет варьироваться в зависимости от размера дохода», — уточнил адвокат. На сумму до 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет действовать ставка в 13%, а на сумму свыше этого порога — ставка в 15%.

С учетом увеличения налоговой нагрузки Данилов предостерегает от соглашений с недобросовестными продавцами о проведении сделок по «серым» схемам, так как это может привести к потере как жилья, так и денег.

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