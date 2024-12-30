Назначен руководитель Военно-строительной компании Минобороны

Министр обороны России Андрей Белоусов своим указом назначил Игоря Маковского генеральным директором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Как пишет «Ъ», Маковский в 90-е годы служил в вооруженных силах, был председателем совета директоров ООО «Европейская промышленная группа». Возглавлял АО «Янтарьэнерго».

До назначения в ППК ВСК он руководил компанией «Россети Центр», также был отмечен орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Компания ППК ВСК подчинена Минобороны и осуществляет реализацию масштабных строительных проектов ведомства. Она была создана в 2019 году.

В настоящее время целый ряд ее бывших руководителей, а также экс-замминистра обороны Тимур Иванов, курировавший компанию от Минобороны и обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, находятся под следствием.

Ранее глава Минобороны Белоусов получил новую должность.