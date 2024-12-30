В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель

В Синьцзяне пробили самый длинный в мире туннель на высокоскоростной автостраде

В автономном районе на северо-западе Китая Синьцзян завершилась прокладка тоннеля «Тяньшань Шэнли», который считается самым длинным в мире на высокоскоростной автостраде. Об этом сообщило агентство Синьхуа Новости.

Тоннель протяженностью 22,13 км проходит через заснеженные горы и соединяет южные и северные части Синьцзян-Уйгурского автономного района.

После его ввода в эксплуатацию он сократит время, необходимое для проезда через средний участок горы Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут.

Как отмечает агентство, это ключевой проект высокоскоростной автострады Урумчи-Юйли, которая проходит от регионального административного центра Урумчи на севере Синьцзяна до уезда Юйли на юге региона. Ее планируется полностью построить и ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Летом сообщалось, что Дания и Германия построят подводный тоннель под Балтийским морем к 2029 году, чтобы соединить датский город Редбю с немецкой общиной Путгартен.

Ранее в Китае обрушилась скоростная магистраль.