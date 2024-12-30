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В Белоруссии заявили об ожидании рекордного роста экспорта в 2024 году

Премьер РБ Коловченко: Минск ожидает рекордный рост экспорта по итогам 2024 года
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Алексей Майшев/РИА Новости

Белоруссия ожидает рекордный рост экспорта по итогам 2024 года. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Этот год будет для нас рекордным. Уже сейчас по 10 месяцам мы видим, что прибавили $2 млрд в экспорте», — сказал премьер Республики Белоруссия (РБ).

Головченко добавил, что рост экспорта произошел в результате наращивания физических объемов продукции, а также диверсификации. При этом, по словам главы белорусского кабмина, по итогам года экспорт товаров в Африку может вырасти четырехкратно.

Говоря про планы на 2025 годы, премьер-министр заявил, что поставил задачу нарастить 5% экспорта.

В марте глава министерства промышленности Белоруссии Александр Рогожник заявлял, что Минск намерен перенаправить четверть всех поставок на рынки Азии, Африки, а также Южной и Центральной Америки. Министр также указал на хорошие перспективы работы с Узбекистаном.

Ранее Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию.

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