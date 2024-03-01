Белоруссия планирует переориентировать экспорт на рынки Азии и Африки

Белоруссия намерена перенаправить четверть всех поставок на рынки Азии, Африки, а также Южной и Центральной Америки, заявил глава министерства промышленности республики Александр Рогожник. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня основной задачей, которая ставится и президентом, и правительством, является диверсификация», — отметил министр.

Рогожник также указал на хорошие перспективы работы с Узбекистаном.

В целом в минпроме остались довольны показателями промышленной отрасли по итогам 2023 года. По словам главы ведомства, показатели были позитивными как по объемам производства, так и по экспорту. При этом 90% поставок пришлось на Россию.

«По прошлому году мы сработали замечательно», — подытожил Рогожник.

Накануне стало известно о планах Польши ввести временное эмбарго на агропродукцию из России и Белоруссии.

До этого Вильнюс предложил расторгнуть торговые договоры с Минском и Москвой.

Ранее в России заработал запрет на экспорт бензина.