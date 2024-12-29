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В России рассмотрят проект об обязанности банков РФ использовать цифровой рубль

В ГД внесен проект об обязанности банков проводить операции с цифровым рублем
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Shutterstock

В Госдуму был внесен законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. Такая информация следует из базы данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что проект закона был внесен группой сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым.

«Изменения ... устанавливают обязанность кредитных организаций обеспечивать клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля», — следует из пояснительной записки к проекту.

Из текста проекта также следует, что системно значимые банки с 1 июля 2025 года должны обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями.

Одновременно предлагаются и изменения, в рамках которых продавцы будут обязаны предоставлять возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями. В случае, если место оплаты находится вне зоны доступа к сотовой связи или к интернету, то продавец освобождается от такой обязанности.

Среди прочего в законопроекте утверждается, что цифровые рубли будут синхронизированы с внедрением универсального платежного QR-кода.

Незадолго до этого сообщалось, что Сбербанк и Т-банк присоединились к пилотному проекту по использованию цифрового рубля. В результате список банков-участников пилотного проекта операций с цифровыми рублями вырос до 15 банков. Также отмечалось, что ЦБ начал пробовать технологию цифрового рубля с реальными деньгами на ограниченном круге клиентов с 15 августа прошлого года.

Ранее ВТБ показал, как будут выглядеть новые операции в цифровых рублях.

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