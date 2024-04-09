Эксперт предупредил о полном бесправии дольщиков перед застройщиками

В России застройщики фактически не несут никакой ответственности за нарушение своих обязательств перед дольщиками, заявил юрист Глеб Подъяблонский в интервью Tsargrad.tv . По его словам, компании могут делать практически все что им угодно, поскольку в стране действует специальный мораторий, защищающий их от наказания.

«Застройщики де-факто не несут никакой ответственности за неисполнение своих обязательств, таких как нарушение сроков сдачи недвижимости, и могут сделать все, что хотят», — предупредил эксперт.

Мораторий, о котором идет речь, был введен в России на фоне пандемии COVID-19 для поддержки бизнеса и действует до сих пор. В результате, как отметил Подъяблонский, даже в спорных случаях с компаний практически невозможно взыскать какие-либо материальные компенсации.

Более того, юрист подчеркнул, что несданные квартиры еще не принадлежат дольщикам — у последних нет права собственности на них. Это связано с особенностями договора долевого участия, который предполагает лишь обещание застройщика передать жилье будущему владельцу после сдачи дома в эксплуатацию.

«То есть по большому счету, если вы подписываете договор долевого участия, вы должны понимать: это никоим образом не ваше жилье, вы к нему никакого отношения не имеете, прав вы там никаких не имеете. И, в общем-то, застройщик может сделать с вами все, что считает нужным», — пояснил эксперт.

До этого эксперт поделилась советами по продаже ипотечной квартиры.

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