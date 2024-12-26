Россию назвали мировым лидером в онлайн-торговле

Мантуров: онлайн-торговля в России в 2024 году выросла на 40 процентов

Российский рынок онлайн-торговли в 2024 году продемонстрировал рост на 40% при сравнении с показателями прошлого года, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер назвал Россию — мировым лидером в сфере онлайн-торговли, не уточнив, имеет ли в виду темпы роста или объем торговли.

Он добавил, что увеличивается и количество торговых точек в стране. Здесь Россия также занимает лидирующие позиции по сравнению с Европой и Азией, подчеркнул Мантуров, также не уточнив параметр сравнения.

Во второй половине декабря глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что его министерство предлагает обязать маркетплейсы рекомендовать клиентам отечественные аналоги иностранных брендов. При поиске и выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда маркетплейс «должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», подчеркнул Алиханов.

Ранее стало известно, какие распродажи популярны у молодых и взрослых россиян.