Словакия потеряет до €500 млн в год после остановки транзита российского газа в Европу через свою газотранспортную систему. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в своем обращении в социальных сетях.

«Если речь идет о 2025 годе, то наша внутренняя потребность в газе плюс-минус обеспечена, но мы еще обеспечиваем транзит российского газа на запад, что приносит нам…доходы в размере 400-500 миллионов евро в год. Если президент Зеленский остановит после 1 января транзит этого газа, мы теряем эти деньги», — заявил Фицо.

Он напомнил, что когда на саммите в Брюсселе озвучил этот факт, к нему подошел Зеленский с предложением взятки в размере тех самых €500 млн за то, чтобы Словакия поддержала вступление Украины в НАТО. При этом деньги Зеленский предлагал не из украинского бюджета, а чужие — из замороженных в Евросоюзе активов России.

До этого Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, чья обязанность — только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен.

Ранее Путин оценил возможность поставок газа в ЕС через Польшу.