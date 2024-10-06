Ангола сталкивается с трудностями в алмазной отрасли из-за связей с Россией

Партнерство с Россией в сфере добычи алмазов создает трудности для Анголы при взаимодействии с клиентами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на президента государственной ангольской алмазной компании Endiama Mining SA Жозе Ганга Жуниора.

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» владеет более 41% акций ангольского горно-рудного общества Catoca, которое контролирует более половины акций рудника Луэле. Endiama Mining SA имеет большую часть акций как Catoca, так и рудника.

«Алмазы, которые есть в Анголе, наши», — заявил Жуниор, но сообщил, что «Алроса» не вмешивается в деятельность республики.

В статье также отмечается, что российская алмазодобывающая компания помогла создать в стране два рудника и до сих пор получает от них доход, хотя не может вывести его в Россию.

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в Европейский Союз из России. А с 1 марта 2024 года страны «Большой семерки» ограничили ввоз российских алмазов от 1 карата, обработанных в третьих странах.

В связи с санкциями G7 Жуниор подчеркнул необходимость создания системы отслеживания и идентификации алмазов, добываемых на рудниках страны.

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