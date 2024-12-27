Экономист объяснил смысл отмены ограничения на полную стоимость потребкредитов

Экономист Шпрингель: отмена моратория на ПСК не предвещает ничего хорошего

Центробанк снял ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) по потребительским кредитам. Ничего хорошего это решение не предвещает, так как банкам, по сути, позволяют работать с очень рисковыми клиентами, объяснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

До этого ЦБ уже снимал мораторий на ПСК, сегодня фактически это повторяется. Что касается ипотечных программ, то его отменили еще в октябре текущего года, а теперь распространили эту меру на потребкредиты, что ничего хорошего не сулит, подчеркнул экономист.

«Это просто дает возможность банкам работать с довольно рисковыми группами заемщиков без ограничений, — объяснил он. — Действующие правила фактически ограничивают возможности банков по работе с такими заемщиками».

Ограничения ЦБ решил снять на фоне снижения объема потребительского кредитования. Банки получают возможность работать с высокорисковыми клиентами, предоставляя им кредиты по высоким ставкам, отметил Шпрингель.

Напомним, ограничение ПСК сохранят для краткосрочных займов на небольшие суммы денег, которые входят в группу высокого риска. Регулятор объяснил свое решение тем, что мораторий на ПСК мог привести к снижению доступности кредитов для населения, а также повысить риски манипулирования расчетом полной стоимости займов.

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