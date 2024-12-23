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«Свалились в просрочку»: задолженность россиян по кредитам выросла вдвое

Экономист Глухова: кредитная задолженность россиян превысила 36 трлн рублей
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

За последние четыре года задолженность россиян по кредитам выросла вдвое – до 36,5 трлн рублей. Жители не справляются с турбулентностью и «сваливаются в просрочку», заявила экономист, основатель Первой гильдии ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова.

«С начала 2020 года по текущий момент размер задолженности россиян увеличился более чем в два раза – с 17,5 триллионов рублей до 36,5 триллионов рублей», — рассказала эксперт в пресс-центре НСН.

Симметрично, по ее словам, растет и просроченная задолженность. Так, если в начале 2020 года она находилась на уровне 700 млрд рублей, то по данным на ноябрь достигла 1,3 трлн рублей по долгам физлиц.

Что касается предпринимателей, то ситуация с ними не лучше – и задолженность выросла до 66,5 трлн рублей, причем 3,5% ушло в просрочку.

«Это говорит о том, что граждане в условиях турбулентности не справляются, не успевают перестроиться, они сваливаются в просрочку», — считает Глухова.

Напомним, до этого эксперты сообщили, что за последний год уровень закредитованности населения вырос на 6,5%, а просрочки стали фиксироваться чаще в 1,5–2 раза. Так, по итогам июля — сентября в России насчитывалось 49,3 млн розничных заемщиков, что на 2,8 млн превышает показатели прошлого года. В среднем на одного заемщика приходилось 2,28 действующего кредита (+6,5%).

Ранее стало известно, что в России планируют запретить банкам улучшать качество кредитов «плохим» заемщикам.

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