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МВФ зафиксировал вытеснение доллара США из резервов нетрадиционными валютами

МВФ: страны рассматривают сингапурский и австралийский доллар в качестве резерва

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Depositphotos

Доллар США продолжает сдавать позиции в международных резервах, уступая место нетрадиционным резервным валютам, таким как сингапурский и австралийский доллары, юань и южнокорейская вона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВФ.

По данным фонда, крупные держатели резервов вынуждены проявлять осторожность к доллару, например, из-за заморозки ЦБ РФ зарубежных активов. Швейцария предпочитает хранить значительную долю резервов в евро, поскольку ЕС — ее ключевой торговый партнер.

«Нельзя сказать, что роль доллара резко снижается. Однако ее позиции постепенно ослабевают на фоне роста нетрадиционных валют, что еще 10 лет назад было немыслимо», — говориться в докладе МВФ.

До этого аналитики заявляли , что дедолларизация идет слишком медленно с учетом шока от заморозки российских активов. Отчасти это связано с поиском инвесторами большей доходности в валютах вроде евро, юанях и швейцарских франках.

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