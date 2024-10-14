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Стало известно, зачем страны отказываются от доллара

МВФ: доля доллара в международных резервах снизилась до 58,22%

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Доля доллара в международных резервах упала до минимума за последние 30 лет, составив 58,22%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

«Доллар опасен. После беспрецедентных финансовых санкций против России все больше стран ищут ему альтернативу», — заявил бывший представитель Бразилии в МВФ Пауло Ногейра Батиста.

Центральные банки многих стран снижают долю американской валюты в резервах из-за ее использования США как инструмента давления. Государства наращивают долю менее «токсичных» валют и золота для диверсификации рисков.

Эксперты отмечают и другой фактор снижения доли доллара — рост популярности стейблкоинов.

«Формальное снижение доли доллара в официальных резервах может компенсироваться стейблкоинами, привязанными к нему же. Это создает своего рода «техническую дедолларизацию» через криптовалютный рынок», — пояснил Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

Несмотря на сохранение доминирующего положения в мировой торговле, многие страны переходят на альтернативные расчеты. Россия сократила долю доллара в международных сделках почти вдвое, до 17%. На рубль в платежах за экспорт в Европу приходится 67%, а в торговле с Азией и Африкой на национальные валюты — 80% и 84% соответственно.

Накануне стало известно, как изменилась доля США в мировой торговле при Байдене.

Ранее в России призывали не спешить с единой валютой БРИКС.

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