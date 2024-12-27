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Россиян предупредили о новых санкциях в 2025 году

Экономист Балынин: с вероятностью 90% против РФ введут новые санкции в 2025 году
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С вероятностью 90% против России введут новые экономические санкции в 2025 году. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Да, к сожалению, в 2025 году недружественные страны с 90%-ной вероятностью будут продолжать санкционное давление на Россию. Они видят, что наша страна успешно справляется с трудностями, демонстрирует экономический рост и внутреннее единство. Россия стала первой экономикой Европы. А в это время ВВП Германии в прошлом году снизился, и в этом году снизится. А у нас — рост в прошлом году практически на 4%, а в этом году, может быть, даже и превысит, но точно будет не ниже значений прошлого года. Мы успешно противостоим всем трудностям. Им это, конечно, не нравится, так как все идет не по тому сценарию, как этого хотели руководители недружественных стран», — отметил экономист.

По мнению Балынина, лучшая защита от новых экономических санкций — это ⁠развитие отечественного производства и поддержка его продукции со стороны граждан и других производителей, а также ⁠дальнейшее усиление социально-экономических связей с дружественными странами.

С 2022 года против России было введено более 15 тыс. санкций.

Ранее была названа вероятность отмены санкций в 2025 году.

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