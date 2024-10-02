Инфляция в Турции падает ниже ключевой ставки центробанка

Годовая инфляция в Турции, по прогнозам экономистов, впервые за три года опустится ниже ключевой процентной ставки центрального банка, установленной на уровне 50%. Об этом пишет агентство Bloomberg .

Согласно данным, которые будут опубликованы в четверг, инфляция в сентябре замедлилась до 48,3% с 52% в августе, как показывает медианный прогноз экономистов, опрошенных изданием.

Положительные реальные ставки станут важной вехой в стремлении к нормализации политики, проводимой чиновниками, которые были поставлены во главе экономики Турции в прошлом году. Отрицательные процентные ставки с поправкой на инфляцию ранее стимулировали расходы и инвестиции, снижая доходность наличных денег, что привело Турцию к циклу роста цен и обесценивания валюты.

«Снижение темпов роста цен ниже 50% ключевой ставки усиливает давление на центральный банк с целью начать цикл смягчения на октябрьском заседании по денежно-кредитной политике», — отметила экономист Bloomberg Economics. Сельва Бахар Базики.

В свою очередь аналитики HSBC Holdings считают, что центральный банк может воздержаться от смягчения политики до следующего года, учитывая необходимость длительного периода жесткой денежно-кредитной политики для закрепления инфляционных ожиданий. По их прогнозам, к концу 2025 года инфляция составит 28%, а ключевая ставка — 30%.

В середине сентября ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной шестой раз подряд.

Ранее в Турции резко повысили прогноз по инфляции.