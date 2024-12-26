Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 месяцев выросла на 8,2%

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам (МСФО) составила 452,2 млрд рублей за январь-ноябрь 2024 года, что на 8,2% превышает показатели того же периода в 2023 году. В ноябре прибыль достигла 47,5 млрд рублей, увеличившись на 223,1% по сравнению с прошлым годом, согласно отчету компании.

«Мы подтверждаем наши прогнозы по достижению рекордной прибыли и рентабельности капитала в 2024 году», — заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Кредитный портфель группы к концу ноября достиг 24,4 трлн рублей, увеличившись на 1,4% за месяц и на 16,3% с начала года. Кредиты юридическим лицам выросли на 2,5% в ноябре и на 20,2% за 11 месяцев, достигнув 16,8 трлн рублей. В то же время, кредиты физическим лицам сократились на 1% в ноябре, но общий рост розничного кредитования составил 8,6% за 11 месяцев, достигнув 7,6 трлн рублей, при этом доля розничных кредитов снизилась до 31%.

Средства клиентов группы составили 26,3 трлн рублей, увеличившись на 1,3% за ноябрь и на 17,6% с начала года. Средства юридических лиц снизились на 0,6% в ноябре до 14,5 трлн рублей, но общий годовой рост составил 13,7%. Объем средств физических лиц вырос на 3,7% в ноябре и на 22,8% за 11 месяцев, достигнув 11,8 трлн рублей. Доля физических лиц в общем объеме средств увеличилась до 44,9%.

Также в ноябре группа распустила резервы на 41,8 млрд рублей, а расходы на создание резервов за 11 месяцев составили 57 млрд рублей, что почти на 66% меньше, чем в 2023 году.

Ранее ВТБ завершил сделку по покупке «Почта Банка».