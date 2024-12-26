Названа причина увеличения времени отключения электричества в Абхазии

В Абхазии после 1 января введут новый график отключения электричества

Длительность веерных отключений электричества в Абхазии могут нарастить после новогодних праздников в связи с нехваткой гуманитарных поставок электричества из России, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба, пишет агентство РИА Новости.

Нанба уточнил, что Москва поставляет Абхазии 327 млн киловатт-часов, которых хватит республике максимум на два месяца, «а свет нужен на весь первый квартал года».

По его словам, минэнерго планирует до конца декабря наблюдать за расходованием электроэнергии, и по итогам анализа составить энергетический баланс «с вероятным увеличением времени отключений света».

Во второй половине декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия продолжит социальные поставки электричества в Абхазию до конца февраля 2025 года.

Дипломат отметила, что такое решение российская сторона приняла, руководствуясь гуманитарными соображениями, в ответ на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии.

Энергетический кризис, начавшийся после сокращения поддержки со стороны России, вынудил власти Абхазии сократить подачу электричества и закрыть школы и детские сады. Проблемы усугубляются из-за незаконного майнинга криптовалюты.

Ранее стало известно, что Грузия и Азербайджан готовы поставить России электроэнергию.