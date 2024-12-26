Юрист: ради выплаты россиянам 13-й зарплаты нужно менять Трудовой кодекс

Инициатива о введении обязательной выплаты россиянам 13-й зарплаты в конце года выглядит привлекательной, но только на первый взгляд. На деле осуществить ее будет непросто, в том числе придется менять нормы Трудового кодекса, который сегодня подобные поощрения предусматривает как желательные, но необязательные действия работодателей, объяснил RT гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

В целом такая мера поддержки работников может стать для них стимулом и повысить производительность труда – это особенно актуально на фоне кадрового дефицита, отметил Адамс. Однако сегодняшнее законодательство и экономические реальности не позволяют с легкостью воплотить это на практике, считает он. Так, сегодня нет даже официально закрепленного понятия таких выплат, в Трудовом кодексе нет статей об обязанности поощрять сотрудников в конце года.

«Таким образом, выплата премии, включая 13-ю зарплату, рассматривается как право, а не как обязанность. Это оставляет возможность для гибкости, но одновременно исключает обязательность», — объяснил юрист.

Если решение о 13-й зарплате одобрят, то это в первую очередь потребует изменения Трудового кодекса, считает Адамс. Также нужно будет учитывать возросшую финансовую нагрузку на компании – если для крупных предприятий это будет несложно, то на малом и среднем бизнесе подобные затраты скажутся значительно. Это сопряжено с рисками вплоть до банкротства.

Однако в целом эта идея отражает потребность россиян в дополнительных мерах поддержки, согласился юрист. Он призвал помнить о важности баланса интересов всех сторон, в том числе работодателей, сотрудников и государства.

Напомним, с идеей закрепить норму об обязательной выплате 13-й зарплаты к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Объясняя свое предложение, он назвал проблемой тот факт, что каждая организация принимает решение о выплате премий самостоятельно, и многие из них воздерживаются от ее выплаты. Это, по его мнению, повысит мотивацию работников, что особенно актуально в условиях нехватки кадров.

Ранее экономисты заявили, что расходы компаний на 13-ю зарплату переложат на россиян.