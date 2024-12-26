Стало известно, сколько россиян использовали карты UnionPay для оплаты за рубежом

«Выберу.ру»: интерес россиян к картам UnionPay в 2024 году сократился вдвое

Каждый пятый опрошенный россиянин оформил карту того или иного зарубежного банка для оплаты товаров и услуг в путешествиях, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

При этом китайские карты UnionPay оказались вдвое менее популярными — в 2024 году их использовали только 5% респондентов против 14% годом ранее.

Агентство уточняет, что из-за введения санкций карты UnionPay, выпущенные несколькими российскими банками, перестали работать за границей.

Всего карту зарубежных кредитных организаций оформили 21% опрошенных — в 2023 году таких россиян было 18%.

В первой половине декабря РИА Новости сообщило, что клиенты российского Россельхозбанка, предоставляющего возможность пользоваться картами китайской платежной системы UnionPay, в октябре потратили в Италии более 2,2 млрд рублей. Лидером по обороту средств по российским картам UnionPay Россельхозбанка в октябре стала Италия.

Ранее стало известно, почему карты UnionPay перестали обслуживать в Турции.