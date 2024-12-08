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Россияне потратили в Италии по картам UnionPay более 2 млрд рублей

Клиенты РСХБ в октябре потратили в Италии ₽2,2 млрд по картам UnionPay

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lentamart/Shutterstock/FOTODOM

Клиенты Россельхозбанка, предоставляющего возможность пользоваться картами китайской платежной системы UnionPay, в октябре потратили в Италии более 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лидером по обороту средств по российским картам UnionPay Россельхозбанка в октябре стала Италия.

«В этой стране российские туристы совершили более 22,8 тысяч операций на сумму более 2,2 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.

В кредитной организации уточнили, что в 87% случаев россияне совершали покупки в магазинах одежды. Средний чек одной покупки составил 155 тысяч рублей.

5 декабря сообщалось, что санкции США, введенные против Газпромбанка, вызвали снижение интереса российских туристов к поездкам в Турцию. После введения ограничений использование карт UnionPay Газпромбанка на территории Турции и в других странах стало невозможным. Уточняется, что из-за этого россияне стали меньше бронировать отели на ранних сроках. При этом подчеркивается, что профильные турецкие власти внимательно следят за данной ситуацией.

Ранее приложение Газпромбанка исчезло из App Store.

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