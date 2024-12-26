В Кремниевой долине заявили, что из-за России в США может грянуть дефолт

Возможная конфискация Западом суверенных активов России может спровоцировать ускорение долларовой инфляции и в будущем даже привести США к дефолту. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине.

По его словам, конфискация российских активов приведет к «драматическому снижению» доверия к доллару и долларовой платежной системе, что ускорит потерю долларом статуса резервной валюты. В результате США могут столкнуться с ростом долларовой инфляции, резким увеличением процентных ставок и, возможно, даже дефолтом по суверенным обязательствам, отметил эксперт.

Предприниматель назвал действия Вашингтона в отношении российских активов недальновидным политическим шагом, который принесет лишь ограниченные краткосрочные выгоды, но обернется серьезными долгосрочными последствиями. Он отметил, что это очередное проявление недальновидности американских властей, которые не просчитывают последствия своих решений, разрушая экономику США своими необдуманными действиями.

20 декабря еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис призвал Европейский союз задуматься о последствиях конфискации российских активов для стабильности евро. Он отметил, что Германия, Бельгия, Люксембург и другие страны ЕС считают, что конфискация активов РФ может нарушить суверенитет и финансовую стабильность еврозоны.

Ранее сообщалось, что Шольц раскритиковал Дуду из-за призыва конфисковать активы РФ.