Центробанк России усилит контроль за открытием счетов мигрантам

Банк России разрабатывает для кредитных организаций дополнительные способы проверки документов мигрантов при открытии счетов, чтобы бороться с дропперами, оформляющими карты для сомнительных операций. Об этом сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.

Значительная часть дропов (человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег) — это нерезиденты. Зафиксировано немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные или украденные документы мигрантов, в том числе ID-карты мигранта, которые можно купить на черном рынке за 10 тыс. руб., рассказал Шабля.

«Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию», — сказал он, отметив, что паспорт гражданина РФ по базе МВД можно проверить, а паспорт нерезидента — нет.

В Росфинмониторинге РБК сообщили, что данная проблема связана с отсутствием информационных систем, доступных финансовым организациям, в которых бы содержалась соответствующая информация.

Там считают, что ситуацию с дропами можно решить введением единого документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или предоставлением органами миграционного учета доступа банка к информации о документах, удостоверяющих личности мигрантам, по которым они въехали в РФ.

Накануне «Известия» сообщали, что мигрантов могут обязать трудиться только у одного работодателя. Название компании планируют фиксировать в патенте, выданном иностранному гражданину.

Ранее сообщалось, что родителей нежелательно пребывающих в России детей выдворят при высылке ребенка.