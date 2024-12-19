Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня до конца года

До конца 2024 года курс доллара составит около 100 рублей, евро — 105 рублей, юаня — до 14 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«До конца года остается неделя, и курсы инвалют под занавес года видятся ниже текущих. Доллар у 100 рублей, евро ближе к 105 рублям, а юань ниже 14 рублей. В эту пятницу ЦБ, очевидно, повысит ключевую ставку, базовый прогноз — 23%, а это снизит спрос на валюту под импорт и повысит привлекательность рублевых активов. В конце ноября ЦБ прекратил покупать валюту по бюджетному правилу, пауза продлится до конца года. Это снижает спрос на валюту, а чистое предложение валют повышается. В последних числах декабря завершится налоговый период — экспортеры будут продавать валюту, чтобы исполнить обязательства перед бюджетом», — пояснил экономист.

По оценкам Минфина, ранее нарушенные санкциями против банков механизмы расчетов за экспорт вот-вот должны быть полностью настроены, добавил Зельцер. По его словам, это в целом повышает предложение валюты, снижает дефицит валютной ликвидности и в итоге стабилизирует рубль.

По оценке экономиста, в начале 2025 года курс доллара может остаться у 100 рублей, а юаня — ниже 14 рублей, лишь временно прыгая в разные стороны, но это обычная биржевая волатильность. Без очередных форс-мажоров причин для девальвации курса рубля нет, и пиковые и панические уровни конца ноября в инвалютах пока вряд ли повторятся, заключил Зельцер.

18 декабря доллар стоил более 103 рублей, евро — 108 рублей, юань — 14 рублей.

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