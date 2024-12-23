Названа неожиданная причина подорожания хлеба

Рост цены на хлеб, который стали отмечать с лета 2024 года в России, никак не связан со стоимостью зерна, несмотря на утверждения хлебопеков, пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на заявление руководителя Российского зернового союза Аркадия Злочевского.

По его словам, на зерно в стоимости хлеба приходится только 15-16%. Даже если зерно подорожает на 40%, для конечного продукта это обернется удорожанием на 2-3%, пояснил Злочевский. Для подтверждения своих слов он предложил вспомнить, как складывалась ситуация в 2009 году, когда стоимость пшеницы рухнула в три раза, до 3 тысяч рублей за тонну. Несмотря на это, по его словам, цены на хлеб тогда выросли на 6 рублей за кг, с 26 до 32 рублей.

Куда большее значение, по словам главы Зернового союза, имеет увеличение тарифов на электроэнергию или зарплат. Все это сразу отражается на стоимости хлеба, подчеркнул он.

В понедельник газета «Коммерсантъ» написала, что три производителя пива поднимут цены на свой продукт в России с января 2025 года на 10%.

Ранее стало известно, что россияне будут платить за электричество по-новому.