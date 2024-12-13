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Объединенная компания Wildberries и Russ построит новый логоцентр под Москвой

Компания «РВБ» инвестирует 10 млрд рублей в строительство логоцентра под Москвой

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Компания «РВБ», созданная в результате объединения Wildberries и  Russ, инвестирует более 10 млрд рублей в строительство нового логистического комплекса на территории Московской области. Об этом сообщается в релизе объединенной компании.

В заявлении уточняется, что «РВБ» приобрела земельный участок площадью 49 гектаров в особой экономической зоне «Максимиха». До этого территорией владела группа ВТБ.

«Wildberries силами нового технического заказчика ООО «ВБ Инжиниринг» уже приступила к проектированию логистического комплекса, который будет построен на приобретенном участке», — говорится в релизе.

Из сообщения следует, что площадь нового логистического комплекса составит свыше 200 тыс. квадратных метров. По словам представителей «РВБ», в будущем этот объект может стать одним из «якорных резидентов» на территории особой экономической зоны. При этом одной из основных целей его работы станет содействие активному развитию малого и среднего бизнеса в Московской области.

Особая экономическая зона «Максимиха» находится на расстоянии 15 км и 45 км от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) соответственно. Ее общая площадь составляет 2 236 гектаров.

Ранее объединенная компания Wildberries и Russ запустила производство собственных полуприцепов.

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