Wildberries передала строительные площадки логистических объектов новому техзаказчику

Wildberries завершила передачу строительных площадок логистических объектов новому техническому заказчику «ВБ Инжиниринг», сообщает пресс-служба компании.

Сейчас строительство новых объектов и расширение текущих складов продолжается в штатном режиме. Так, работы ведутся во Владимире, Рязани, Волгограде, Котовске, Сарапуле, Самаре, Саратове, Шушарах, Пензе, Воронеже, Твери, Ярославле, Владивостоке, Чите и Ростове-на-Дону, а также в странах присутствия компании.

Отмечается, что общая площадь всех строящихся объектов составляет более 2,3 млн квадратных метров. Как уточнили в компании, ввод в эксплуатацию большинства логистических центров планируется в первом полугодии следующего года.

Предполагается, что введенные в эксплуатацию новые склады смогут обеспечить занятость для несколько сотен тысяч человек. Таким образом, региональная инфраструктура и экономика будут значительно улучшены.

Кроме того, их введение должно дать толчок активному развитию малого и среднего предпринимательства. Планируется, что продавцы смогут делать поставки на склады по всей России, а затраты на логистику до других объектов снизятся.

Напомним, ранее Wildberries расторгла договоры с ООО «ВБ Девелопмент» (по данным СПАРК, учредитель – Владислав Бакальчук). Новым техническим заказчиком, который продолжает строительство, стало ООО «ВБ Инжиниринг», принадлежащее ООО «РВБ» (юридическое лицо Объединенной компании Wildberries и Russ).