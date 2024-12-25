Компания De Beers не может продать запасы алмазов на миллиарды долларов

FT: De Beers не может распродать запасы алмазов на два миллиарда долларов

Группа компаний De Beers не может распродать запасы алмазов на два миллиарда долларов, пишет Financial Times (FT).

«Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов», — поделился генеральный директор De Beers Group Эл Кук.

По данным издания, группа компаний сократила добычу алмазов на своих рудниках примерно на 20%, а также снизила цены.

По мнению авторов публикации, на ситуацию со спросом на алмазы влияет конкуренция со стороны искусственно выращенных драгоценных камней, последствия пандемии, приведшей к падению числа заключаемых браков, а также снижение спроса в Китае.

До этого губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что власти региона собираются увеличить вдвое добычу отечественных алмазов.

Губернатор добавил, что Архангельская область является одним из семи субъектов, которые с 2025 года входят в проект по геологическому изучению недр на принципе государственно-частного партнерства. В первую очередь регион ориентируется на добычу алмазов.

Ранее крупнейший покупатель российских алмазов резко сократил закупки.