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Компания De Beers не может продать запасы алмазов на миллиарды долларов

FT: De Beers не может распродать запасы алмазов на два миллиарда долларов
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Depositphotos

Группа компаний De Beers не может распродать запасы алмазов на два миллиарда долларов, пишет Financial Times (FT).

«Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов», — поделился генеральный директор De Beers Group Эл Кук.

По данным издания, группа компаний сократила добычу алмазов на своих рудниках примерно на 20%, а также снизила цены.

По мнению авторов публикации, на ситуацию со спросом на алмазы влияет конкуренция со стороны искусственно выращенных драгоценных камней, последствия пандемии, приведшей к падению числа заключаемых браков, а также снижение спроса в Китае.

До этого губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что власти региона собираются увеличить вдвое добычу отечественных алмазов.

Губернатор добавил, что Архангельская область является одним из семи субъектов, которые с 2025 года входят в проект по геологическому изучению недр на принципе государственно-частного партнерства. В первую очередь регион ориентируется на добычу алмазов.

Ранее крупнейший покупатель российских алмазов резко сократил закупки.

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