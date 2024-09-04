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В РФ могут ввести ответственность для дропперов

МВД предложило ввести уголовную ответственность для дропперов

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Министерство внутренних дел России передало в правительство законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность для дропперов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова.

Дропперы — это лица, передающие зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним. Министерство предложило определить этот род деятельности как преступление средней тяжести. При этом в отдельных случаях передача сведений может относиться к тяжким преступлениям.

Филиппов уточнил, что к тяжким преступлениям передача карт или доступа будет относиться при работе в составе организованной или преступной группы. При этом на текущий момент говорить о наказании рано, отметил замначальника.

До этого МВД предложило внести изменения в правила депортации иностранцев, не достигших возраста 18 лет. Согласно инициативе, при выдворении несовершеннолетних иностранцев компетентные органы будут устанавливать его законного представителя, который находится на территории страны.

Ранее в правительстве РФ не поддержали идею извещать водителей об эвакуации автомобиля.

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